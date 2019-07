Todos los campos de las artes y la cultura se vieron influidos por la Segunda Guerra Mundial, y la música clásica no sería una excepción. Desde hacía años varios países occidentales habían entendido el poder de las composiciones no solo para transmitir sus ideas políticas, sino también para legitimar sus sistemas políticos. La pugna por guiar estas composiciones no era sino otro terreno donde se iba a plasmar la IIGM.