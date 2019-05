Basquiat según Schnabel  

Un gran artista plástico homenajeando a otro gran artista plástico. Eso es "Basquiat", la ópera prima del pintor neoexpresionista Julian Schnabel, dedicada a su finado amigo y también neoexpresionista Jean-Michel Basquiat. Película con una banda sonora rebosante de canciones underground: Public Image Ltd. ("Public Image"), The Modern Lovers ("Girlfriend"), Iggy Pop ("Lust For Life"), Keith Richards ("The Nearness Of You"), Van Morrison And Them ("It's All Over Now, Baby Blue"), Grandmaster Flash & Melle Mel ("White Lines").