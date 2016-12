Bashar al-Asad: “No descartamos una guerra con Turquía”

11 meneos 20 clics

El presidente sirio, Bashar al-Asad, no descarta una confrontación militar con Turquía si Ankara no pone fin a su intervención en Siria. “Cuando tratamos con alguien que psicológicamente no es normal (en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan), no hay sitio para la lógica. Lo lógico sería que Siria y Turquía tuvieran buenas relaciones, pero con una intervención turca, Siria tiene derecho a defenderse”, declaró el miércoles el mandatario sirio en una entrevista al diario local Al-Watan.