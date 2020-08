Las bases de Podemos llaman "facha" a José Sacristán por cuestionar a Iglesias

Facha", "patético" o "falso comunista" son algunos de los descalificativos que cientos de seguidores de Podemos han dedicado en Twitter este domingo al actor José Sacristán, quien se ha convertido en Trending Topic, por cuestionar durante una entrevista a Pablo Iglesias, defender la figura de Felipe VI y opinar que no es el momento más apropiado para poner sobre la mesa el debate entre Monarquía y República. "En estos momentos a mi me parece que no está en cuestión la Monarquía, entre otras cosas porque no veo qué tipo de República podemos te