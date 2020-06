La base de datos de WhatsApp en iPhone sigue sin cifrar, y estamos en 2020

Durante muchos años y posts, he escrito recopilando las técnicas que existen para Espiar WhatsApp, y cómo se debe Fortificar WhatsApp a Prueba de Balas. Hemos ido viendo las evoluciones de seguridad de WhatsApp cambiando versión a versión, pero hay una en concreto que en iPhone, sigue siendo una debilidad que Facebook no ha arreglado con el paso de los años. La característica a la que me refiero, que Facebook no ha arreglado con el paso de los años, tiene que ver con el cifrado de la base de datos de mensajes de chats de WhatsApp en iPhone,