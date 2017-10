Barzani confirma que no buscará renovar su mandato y dejará su cargo el miércoles

El líder kurdo Masud Barzani ha confirmado este domingo su intención de abandonar definitivamente su cargo como presidente del Kurdistán cuando expire su mandato el próximo miércoles y no perseguirá una extensión del mismo, según ha hecho saber en un discurso pronunciado ante el Parlamento kurdo. "Me niego a continuar en el puesto de presidente tras el 1 de noviembre de 2017", ha declarado Barzani antes de pedir al Parlamento que no permita "un vacío legal" en la región.