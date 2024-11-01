edición general
BARRIO (1947) Rescatado de un VHS deteriorado

Barrio vuelve a la vida gracias a la primera restauración digital realizada a partir de la única copia que sobrevivía: un VHS gravemente deteriorado. Este trabajo recupera una pieza esencial del cine español de posguerra y la devuelve a un estado digno de su importancia cultural. Dirigida por Ladislao Vajda, la película retrata con precisión y humanidad la vida en un barrio humilde de Madrid. Su valor no es solo cinematográfico: es un documento social de una época marcada por la escasez, la resiliencia y la esperanza.

6 comentarios
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Lo mejor, lo de la moto de agua :-P :troll:
JOFRE #2 JOFRE
#1 QUE??¿?¿
#3 mstk
#2 La que le toca en el concurso.
#4 EISev
#2 la versión de Fernando León
#5 Leon_Bocanegra *
#2 va a ser esta  media
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#2 La moto de agua que le toca al chaval :-P :troll:  media
