BARRIO (1947) Rescatado de un VHS deteriorado

Barrio vuelve a la vida gracias a la primera restauración digital realizada a partir de la única copia que sobrevivía: un VHS gravemente deteriorado. Este trabajo recupera una pieza esencial del cine español de posguerra y la devuelve a un estado digno de su importancia cultural. Dirigida por Ladislao Vajda, la película retrata con precisión y humanidad la vida en un barrio humilde de Madrid. Su valor no es solo cinematográfico: es un documento social de una época marcada por la escasez, la resiliencia y la esperanza.