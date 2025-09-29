·
Este envío tiene varios votos negativos.
El barranco de la Saleta se desborda y anega varias calles de Aldaia tras caer 60 litros en 35 minutos
Las inundaciones en Aldaia en septiembre de 2025 anegaron calles tras el desbordamiento del barranco de la Saleta, con 60 litros en 35 minutos.
etiquetas:
aldaia
tromba
8
2
10
20
actualidad
10 comentarios
8
2
10
20
actualidad
#1
calde
Paginas de fachas tampoco enviéis, por favor.
Es publicidad de VOX, hazte oir y demás tarados.
2
37
#2
Javier_Colegas_Segura
#1
es la única que vi con esta ultima hora
1
-2
#3
Cehona
#0
#2
Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
www.levante-emv.com/horta/2025/09/29/alerta-roja-lluvias-tromba-agua-1
1
26
#6
cosmonauta
#2
Es la que única que viste, porque eres el único que la spamea.
www.meneame.net/search?u=Javier_Colegas_Segura&q=Labandera
1
23
#9
calde
#2
no manipules
0
11
#4
Tailgunner
#1
hombre! Que aquì se envìan publicaciones wn sitios tan "prestigiosos" como elsaltodiario, naiz, pùblico o vilaweb y encima llegan a portada. Que las noticias que escribo yo en una servilleta con un làpiz tienen màs rigor periodìstico que cualquier bobada que escriban en esos panfletuchos...
1
17
#5
Cehona
#4
¿Levante-emv dónde estaría en tu listado?
0
15
#8
calde
#4
pues sí, los sitios que nombres tienen más prestigio que los que hacen publicidad de VOX y hazte oir, desde luego.
0
K
#7
SegarroAmego
Como os cogéis los micropenes con papel de fumar. Luego para subir basura manipuladora de público eldiario.es, elsalto etc.. no se os caen los anillos
0
7
#10
calde
#7
claramente se ha subido para darle clicks a una página de publicidad facha. eso es hacer publicidad de publicaciones buleras de extrema derecha. Aquí se suben noticias.
1
K
