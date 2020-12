Barr (Fiscal general de EEUU) niega a Trump nombrar un investigador especial de las elecciones

Barr subrayó que no ha hallado razón alguna para nombrar a un fiscal especial que investigue el proceso electoral. “Si pensara que un fiscal especial en esta etapa es la herramienta correcta y apropiada, nombraría a uno. Pero no lo he hecho y no lo haré”, dijo. [...] Barr tampoco cree necesario confiscar las máquinas de contar votos o abrir una causa especial a Hunter Biden [...] Para rematar, Barr atribuyó a los rusos el gran hackeo sufrido por organismo del ejecutivo estadounidense. Trump acusó a China.