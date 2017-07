Los bares se frotan las manos con la futura Champions de pago

Por primera vez, la Champions no tendrá partidos en abierto. La UEFA ha concedido los derechos de emisión para las temporadas 2018-21 a Mediapro, una decisión que todavía no se ha comunicado pero que se ha filtrado después de que el resto de televisiones supiesen que no habían sido las adjudicatarias. Una noticia que ha sido muy bien recibida en el sector de la hostelería, que ve la Champions de pago como una oportunidad de negocio muy interesante.