Los bares del centro de las ciudades bajan sus precios: hasta un 20% para atraer clientela

“Yo esto no lo había visto en mi vida”, sentencia Manuela. Cuando Manuela Amigó dice esto se refiere a la plaza Reial de Barcelona, prácticamente desierta en pleno mes de julio.Hace más de 50 años que su familia regenta el restaurante Tobogán, uno de los 18 locales de restauración de este emblemático espacio de Barcelona y no recuerda ningún verano igual. A más de 600 kilómetros de distancia, en la plaza Mayor de Madrid, el escenario es idéntico: sillas vacías esperando a clientes que no llegan y un pavimento despejado de viandantes.