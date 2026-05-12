Barco ruso hundido en circunstancias misteriosas a 100km de la costa española. Se cree que transportaba reactores nucleares submarinos a Corea del Norte

Un barco ruso cargado con lo que se cree que eran dos reactores nucleares submarinos se hundió a 100km de la costa de España en 2024, en condiciones un tanto sospechosas. Se cree que los reactores (en principio sin carga nuclear, pero si eran de segunda mano podrían tener residuos) iban destinados a Corea del Norte. Este cargamento se inició unos meses después de que Corea del Norte aportara infantería para la invasión de Ucrania. Se cree que el barco puede haber sido torpedeado, aunque ningún gobierno parece haber querido ampliar detalles.
Vamos anda, no hay ningun motivo pot el que un barco ruso que viaja a Corea del Norte con material ruso navege cerca de España.