Un barco a la deriva sin timón ni capitán

El lunes faltó un crío a clase, sospechoso de coronavirus. Tras una PCR negativa, aparece hoy jueves. ¿Pero no hay que confinarse 10 días, aunque el resultado sea negativo? Mi jefa de estudios levanta los hombros y no me contesta. Un hermano de otra niña está confinado en casa, sin haber dado positivo, por contacto cercano con un positivo. Ella, en cambio, sigue viniendo a clase, porque no ha tenido contacto cercano. Viven juntos. Unos padres trajeron a su hijo, sabiendo que había dado positivo. Nadie nos ha informado desde el centro de salud.