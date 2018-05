Bárcenas dice ahora que no tiene grabaciones contra Rajoy

Bárcenas explica ahora que no hay documentación comprometida contra la cúpula del PP y no quiere hablar sobre si entregó a Rajoy 40.000 euros en B o no. Para él, la sentencia de Gürtel es "política" y explica que va a recurrir ante el Supremo porque le han condenado solo por delitos económicos, como a banqueros, futbolistas o empresarios, con penas mucho mayores.