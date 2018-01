Barcelona embarga a Lets Bonus en plena batalla judicial por no pagar a proveedores

Los restaurantes, hoteles o centros estéticos que trabajan con Let’s Bonus no son los únicos que le acusan de moroso. Ada Colau ha dado orden de embargo por deudas con la Administración Pública. Let's Bonus lucha por salir de deudas sin morir en el intento, aunque no lo tiene nada fácil. La plataforma de descuentos no ha conseguido acallar a sus proveedores, algunos de los cuales llevan sin cobrar desde noviembre de 2016, y ahora se enfrenta a una orden de embargo emitida por el ayuntamiento de Barcelona.