Barbies golpeadas o cómo denunciar el machismo en las canciones

Una muestra en un colegio de Argentina ha apostado a la famosa muñeca y su compañero Kent para escenificar la violencia contra las féminas en letras de canciones de famosos como Maluma, Ricardo Arjona, Cacho Castaña y Pimpinela, entre muchos otros. La exhibición, bautizada como "Escrito en las canciones", y organizada por jóvenes del cuarto año de secundaria de un colegio en Argentina. "Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que no soy lento".