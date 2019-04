¿Es barato utilizar la energía solar para iluminar?

Descubre tú mismo, lo fácil, económico y practico que es usar la energía solar. Hoy en día está al alcance de todos los bolsillos, sin contar el beneficio para el medio ambiente y la reducción en el costo de la factura eléctrica. Es una fuente renovable que siempre vamos a tener, a no ser que se acabe el mundo. Es sostenible o sea que no se consume ella misma y no se necesitan cables ni enchufes, se puede instalar en cualquier lugar donde llegue el sol.