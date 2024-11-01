edición general
Un bar de Valladolid hace perritos de chorizo criollo con chimichurri

Se deshace en la boca, es muy jugoso y tiene ese toque dulce típico del brioche. A ello hay que añadirle que Álvaro también ofrece con este plato unas originales patatas de remolacha. «Con estas patatas suavizamos el sabor del chimichurri y son perfectas para acompañar al perrito» explica.

ghotam #4 ghotam
¡Paren rotativas!
#2 Marisadoro
¡El notición del mes!
devilinside #3 devilinside
¿Patatas de remolacha? ¿Las putas patatas que se vuelven dulces con la rotación de los campos con remolacha? ¿Esas que parecen el postre y tienden a quemarse? Y encima los listos del restaurante te las venden como si fueran una delicatessen. No me jodas
#10 jaramero
#3 ahora muchos de los productos que se desechaban te los venden como delicatessens.

La sociedad actual como ente, a pesar de los estudios universitarios, los viajes y el acceso a información, es gilipollas, mucho más tonta que la de nuestros abuelos.
angeloso #1 angeloso
Ehm... ¿vale?
plutanasio #6 plutanasio
En pucela tenía que ser, si es que no se salva ni uno.
estemenda #9 estemenda
Entonces son choripanes no perritos.
johel #11 johel
Patatas de remolacha, justo lo que queria para cagarme por las patas abajo a la mañana siguiente al echar la meada.
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Yo sabía que iban a llegar a ese extremo los pucelanos traidores.
ElMichi #7 ElMichi
Herejes que han redescubierto el choripán con chimichurri y encima le ponen pan de pancho. Sólo uruguayos entenderán esto.
#8 sliana
Aquí los comemos con pan de verdad
