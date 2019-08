Bank of America adelanta a 2027 la caída del petróleo ante renovables y baterías

La era de los combustibles fósiles como materia prima para producir electricidad empieza a ser historia. El petróleo y el carbón han perdido la batalla frente a las renovables, que cuentan con un nuevo aliado: los sistemas de baterías para almacenar electricidad que se están desarrollando con éxito, principalmente en EE UU. Bank Of America Merrill Lynch (BofAML) lo tiene claro. En un informe titulado gráficamente 'Clean it, Store it, Use it'