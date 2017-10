¿La bandera europea es de origen católico? [FR]

Jean-Luc Mélenchon desea retirar la bandera azul con doce estrellas del hemiciclo de la Asamblea Nacional. "Señor presidente, usted no tiene poder para imponer a Francia un símbolo confesional. No es suyo y Francia ha votado en contra sin ambigüedad", dijo. Arsène Heitz, diseñador de la bandera, dijo que se había inspirado en la medalla milagrosa de la Virgen María. Sin embargo, las instituciones europeas que adoptaron el símbolo no consideraron ese hecho: "Las estrellas simbolizan los ideales de unidad, solidaridad, y armonía de los pueblos".