La bandera de España representa al mundo imbécil

Espero que nadie sienta el deseo de llevarme ante la Audiencia Nacional o la Fiscalía por ofender el sentimiento nacional con el título de este artículo. En todo caso, es al usuario de Twitter @Perxis_9 a quien deberíais sentar ante un tribunal y no a mí, que solo me hago cargo de su tuit para corregir un error habitual en el uso de la coma. No maten al mensajero.