Las bandejas de seguridad de los aeropuertos tienen más virus que los asientos de los inodoros

Las bandejas de plástico en la seguridad del aeropuerto tienen más virus respiratorios que los inodoros públicos, según una investigación publicada recientemente. El estudio, denominado 'Deposition of respiratory virus pathogens on frequently touched surfaces at airports' (Deposición de patógenos de virus respiratorios en superficies que se tocan con frecuencia en los aeropuertos), se basó en 90 muestras de superficie y cuatro muestras de aire tomadas en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa en el transcurso de tres semanas en 2016.