Bandazo político con el carbón: ahora lo defiende el PP y le dan la espalda el PSOE y Podemos

Las vueltas que da la vida. Que se lo digan al carbón español. Ahora resulta que quien defiende al carbón es el PP quien le da la espalda es la izquierda, históricamente defensora a ultranza del sector minero. No ha pasado ni un año cuando el sector minero se quejaba de la actuación del PP. Pero ahora no tiene otro aliado que el Gobierno. La moción de Unidos Podemos con una propuesta de objetivos climáticos para 2030 en el que enterraba a las centrales térmicas ha creado un nuevo cisma no solo en la formación de Podemos sino también en el PSOE.