Bancos digitales... ¿os inspiran confianza?

Hace poco me llevan saltando notificaciones de mi banco, que es Caixabank, para que me instale imagin. Nunca les hacía caso pero un día me dió curiosidad y por lo visto es su servicio de banca digital, enfocado sobre todo a los jóvenes. Está claro que el dinero digital es el futuro, cada vez pagamos menos con efectivo y lo hacemos todo con tarjeta o a través de móviles. Por un lado lo veo bien, pero por otro lado me da un poco de desconfianza el hecho de no tener a nadie cara a cara en caso de cualquier problema o cualquier cosa... Qué opinais?