Bancos británicos anulan sus dividendos a petición del Banco de Inglaterra

Los principales bancos británicos, a petición del Banco de Inglaterra (BoE), anunciaron el miércoles que no pagarán dividendos este año y renunciarán a sus programas de compra de acciones para preservar su liquidez en plena crisis del coronavirus. "Para ayudar a los clientes de Barclays a responder a las necesidades de empresas y hogares para superarar las dificultades causadas por el covid-19", el banco no pagará ningún dividendo y no comprará acciones en 2020, anunció la entidad en un comunicado.