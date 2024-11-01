edición general
El banco les pide entrenar a una IA, 45 trabajadores acaban despedidos y la empresa acaba alegando un error: “Solo un número”

Los trabajadores no sabían que serían reemplazados por una IA que ellos mismos habían creado.

#1 cunaxa
Si usas una inteligencia artificial -> la estás entrenando. (Quien paga por tener una inteligencia artificial trabaja gratis o peor, paga por trabajar).
Si has entrenado a una inteligencia artificial para hacer tu trabajo -> te va a poder sustituir a ti y a los que son como tú.
Aiden_85 #3 Aiden_85
Para la próxima ya sabéis. Usar más de una. Una oficial que puedas corromper, y otra para realizar tu trabajo de manera eficiente. :troll:
