·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8293
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
9036
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
6152
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
4431
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
7078
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
más votadas
610
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
555
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
572
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
396
Adolfo Pérez Esquivel a María Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?
619
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
44
clics
El banco les pide entrenar a una IA, 45 trabajadores acaban despedidos y la empresa acaba alegando un error: “Solo un número”
Los trabajadores no sabían que serían reemplazados por una IA que ellos mismos habían creado.
|
etiquetas
:
banco
,
entrenar
,
ia
,
trabajadores
,
acaban
,
despedidos
,
empresa
2
1
4
K
-7
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
4
K
-7
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cunaxa
Si usas una inteligencia artificial -> la estás entrenando. (Quien paga por tener una inteligencia artificial trabaja gratis o peor, paga por trabajar).
Si has entrenado a una inteligencia artificial para hacer tu trabajo -> te va a poder sustituir a ti y a los que son como tú.
1
K
27
#2
MiguelDeUnamano
Duplicada y portada:
www.meneame.net/m/tecnología/banco-despide-45-empleados-tras-obligarl
1
K
27
#3
Aiden_85
Para la próxima ya sabéis. Usar más de una. Una oficial que puedas corromper, y otra para realizar tu trabajo de manera eficiente.
1
K
21
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si has entrenado a una inteligencia artificial para hacer tu trabajo -> te va a poder sustituir a ti y a los que son como tú.