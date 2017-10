Banana nice cream: nuevo postre "healthy" para lavar conciencias

La semana pasada, en el suplemento de un periódico de tirada nacional se publicaba un artículo con 8 consejos para llevar una vida saludable. Verlo y alucinar en colores (y en limones) fue todo uno. El artículo estaba plagado de mitos y lugares comunes en nutrición, eso sí, con el aire chic que otorga el hecho de que sea una antropóloga (sí, una antropóloga) y no un profesional de la salud quien ofrezca los consejos sobre salud. Lo he marcado en negrita por si no quedaba claro suficiente.