Baldoví tacha de "infame" la declaración institucional de Mazón: "La única que esperamos es el anuncio de su dimisión" El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "absolutamente infame" la declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y que dejó 229 víctimas mortales. Leer más: www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-baldovi-tacha-infame-d