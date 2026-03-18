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Una bala perdida de un magrebí mata a un hombre que estaba en el balcón de su casa en Alicante

Una bala perdida de un magrebí mata a un hombre que estaba en el balcón de su casa en Alicante

Una persecución con disparos en el barrio de Carolinas termina con la muerte de un colombiano de 59 años que llevaba solo once días residiendo en la vivienda

| etiquetas: bala , perdida , magrebí , mata , hombre , estaba , balcón , casa , alicante
6 0 6 K 21 actualidad
6 comentarios
6 0 6 K 21 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
7 K 36
#2 woke
#1 eran unos pobres aprendices de sicarios buscándose la vida
1 K 28
Andreham #4 Andreham
#1 ¿Conoces muchos ricos que disparen a la policía?
0 K 8
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Hay un poco de noticia en el racismo del titular.

Mira como los joputas del DeWater hablan del marroquí y omiten en el titular que el fallecido era colombiano.
7 K 35
Pertinax #6 Pertinax
Lo notician claramente en la entradilla. Si lo hiciesen en el titular, para ti sería doble racismo.
0 K 20

menéame