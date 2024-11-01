Bajo el hielo, algo despierta tras 40.000 años de silencio. Los microbios congelados en el permafrost han vuelto a la vida y lo primero que hicieron es increíblemente sorpresivo

Dormían desde la Edad del Hielo, ocultos en las entrañas heladas de Alaska. Hoy, al rehidratarse, vuelven a dividirse y respirar, recordándonos que el deshielo del planeta puede liberar más que agua: también los ecos biológicos de un mundo anterior al nuestro. En el norte más remoto de Alaska, donde el suelo cruje como vidrio bajo los pies y el aire parece inmóvil, los científicos han hecho algo que suena imposible: han despertado vida antigua. Microbios atrapados durante 40.000 años en el permafrost han vuelto a moverse, a alimentarse