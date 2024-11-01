edición general
4 meneos
45 clics

Bajo el hielo, algo despierta tras 40.000 años de silencio. Los microbios congelados en el permafrost han vuelto a la vida y lo primero que hicieron es increíblemente sorpresivo

Dormían desde la Edad del Hielo, ocultos en las entrañas heladas de Alaska. Hoy, al rehidratarse, vuelven a dividirse y respirar, recordándonos que el deshielo del planeta puede liberar más que agua: también los ecos biológicos de un mundo anterior al nuestro. En el norte más remoto de Alaska, donde el suelo cruje como vidrio bajo los pies y el aire parece inmóvil, los científicos han hecho algo que suena imposible: han despertado vida antigua. Microbios atrapados durante 40.000 años en el permafrost han vuelto a moverse, a alimentarse

| etiquetas: algo , despierta , bajo , el hielo , tras , 40.000 años , silencio
3 1 3 K 18 ciencia
2 comentarios
3 1 3 K 18 ciencia
inventandonos #1 inventandonos
Está bien documentado  media
0 K 11
#2 pandasucks
A PASTAR!! nada de titulares clickbait.
1 K 13

menéame