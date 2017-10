El bajista de Marilyn Manson acusado de violación (ENG)

El bajista Twiggy Ramirez ha sido acusado de violación por Jessicka Addams, vocalista en la banda Jack Off Jill. Ella y Ramírez entablaron una relación en los años 90 cuando ella tenía 18 años, que se volvió físicamente violenta en los siguientes meses y años. Addams detalló un patrón de abuso que comenzó con celos y que fue escalando hasta golpearla repetidamente. "Me obligó a ir al piso con su mano alrededor de mi cuello", escribió. "Dije que no. Dije que no. Pero me habían violado. Fui violada por alguien que pensaba que quería".