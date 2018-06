Baja laboral provocada por la astenia primaveral

La astenia no es una enfermedad, sino un trastorno adaptativo y temporal que no precisa de un tratamiento médico, por lo que no es necesario acudir a consulta. No obstante, como muchos de los síntomas de la astenia son similares a las de otras enfermedades comunes (como la anemia o la depresión, por ejemplo), sí será recomendable visitar al médico cuando las molestias duren más de dos o tres semanas. Cuando la astenia primaveral deriva en enfermedades pedir al médico de cabecera una baja laboral por enfermedad.