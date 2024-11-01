El baile de la democracia muerta. Hallowwen 2025. Refritos visuales en aceite de oliva. @su_penkissima  

Durante el Baile de la Democracia Muerta la clase política queda reducida a lo que realmente es, humanos con defectos de fábrica programados para seducir, fingir y sobrevivir. Este año nos hemos vuelto a colar y hemos observado sus rituales de seducción, sus frágiles alianzas y sus juegos de poder disfrazados de deseo... -o es al revés?-. Un catálogo de vanidades bajo máscaras baratas, donde los artefactos políticos ensayan su versión mas humana mientras bailan hasta el amanecer como interfaces de su ego. @SU_PENKISSIMA