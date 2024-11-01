edición general
Baden-Württemberg: Más armas para los extremistas en BW, a pesar de la política de desarme de Strobl (Ale)

El ministro del Interior Strobl quiere desarmar a los extremistas de derecha, pero no es tan fácil. Por qué a los radicales de derecha y a los «ciudadanos del Reich» no se les puede negar el acceso a las armas en algunos casos.

2 comentarios
#1 Katos
Cierre de nuclear qué ha subido el precio de la energía como nunca.

Negación del Conflicto con Rusia qué nos ha metido en una crisis energética sin precedentes. Negar la superación industrial del coche eléctrico China con la sepultura de de la industria automovilística europea.

Joder, que Alemania diriegiese Europa durante años, nos ha supuesto la mayor crisis económica, industrial y energética por décadas.

Gracias Merkel

Pero el problema es la ultradere ha.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 hombre, fue los que intentaron un golpe de estado, tenían una lista de políticos y médicos (por el COVID y las vacunaciones) para llegado el momento justo secuestrarlos, sin contar que tenían miembros de la Afd entre sus filas o militares, alguno sigue en la cárcel con juicios abiertos por terrorismo, les han codigo armas, han matado y herido a policías…

