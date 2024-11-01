Baden-Württemberg: Más armas para los extremistas en BW, a pesar de la política de desarme de Strobl (Ale)

El ministro del Interior Strobl quiere desarmar a los extremistas de derecha, pero no es tan fácil. Por qué a los radicales de derecha y a los «ciudadanos del Reich» no se les puede negar el acceso a las armas en algunos casos.
| etiquetas: extrema derecha , reichsburger , alemania , baden-württemberg , armas
Negación del Conflicto con Rusia qué nos ha metido en una crisis energética sin precedentes. Negar la superación industrial del coche eléctrico China con la sepultura de de la industria automovilística europea.
Joder, que Alemania diriegiese Europa durante años, nos ha supuesto la mayor crisis económica, industrial y energética por décadas.
Gracias Merkel
Pero el problema es la ultradere ha.
www.meneame.net/story/planes-reichsburger-detenidos-diciembre-era-mas-; » ver todo el comentario