Back to the procés: Vila desaparece de la foto como McFly

mientras escribo esto, la foto de la web ha cambiado de nuevo. Ya no aparecen las piernas. Santi Vila ya no existe. Nueva reescritura del pasado, pero algunos indepes me acusan de mentir porque me río de la foto de las piernas. ¡Pero si no hay piernas!, me dicen. Así, omiten y manipulan el pasado confiados en que su parroquia les votará igualmente. Al Govern no le afecta no existir, al PP no le afecta la corrupción, y al final: no solo desaparecen Santi Vila y la verdad objetiva, sino que desaparecen nuestra cartera y nuestra paciencia.