¿Babeas cuando duermes? Entonces eres muy afortunado y a continuación te explicamos por qué

Dormir es de los placeres que todos amamos y lo mejor no tenemos que pagar por ello. Que delicia es poder estar todo el día en cama y dormir las horas que nos plazca, pero no siempre es una tarea que podemos hacer tan fácilmente. ¿Te ha pasado que al acostarte no has podido dormir nada? Al levantarte te sientes cansado, agotado y de mal humor, es lógico no has descansado bien y debes iniciar una nueva jornada con muy poca energía, así no se puede rendir eficazmente en nada. O probablemente al levantarte en la mañana ¿has notado que has babeado?