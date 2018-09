Aznar ha puesto en cuestión la sentencia de Gürtel ante Simancas: "Si tiene usted alguna prueba, dígala. En la sentencia no hay ni una sola prueba". El expresidente señala que solamente existen dos actos celebrados en dos municipios de Madrid por importe de 200.000 euros de los que, asegura, la dirección del PP no tenía conocimiento. "Cualquier anotación en esos papeles para mí no tiene ningún fundamento", añade.