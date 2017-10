"El nacionalismo predica una identidad valenciana subordinada". Así de rotundo se ha mostrado el ex presidente del Gobierno y presidente de Faes, José María Aznar, en la clausura del foro Ideas Faes organizado este jueves por el think tank. Aznar ha asegurado que no es casualidad que la primera salida del foro -que siempre se ha celebrado en Madrid- haya sido a Valencia.