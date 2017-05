Aznar insta al Gobierno de Rajoy a hacer más reformas y no solo mantener las ya hechas

José María Aznar ha hecho un llamamiento claro al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que siga impulsando reformas y no se limite a mantener las ya hechas, porque según ha subrayado eso no es suficiente para garantizar el progreso económico. La libertad económica está "siempre expuesta a la involución" y sus detractores "juegan con ventaja", porque "cuesta mucho consolidar los avances que reporta un entorno más libre" y sin embargo "es muy barato y no cuesta nada derogar esos avances".