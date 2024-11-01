Aznar: El Gobierno estará fuera de la ley si no hay elecciones o cuestión de confianza

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía la legitimidad de origen, pero la ha perdido "de ejercicio", y que sin someterse a una cuestión de confianza o a una convocatoria electoral queda "al margen de la ley".
| etiquetas: españa , actualidad , política
Poco le pasa para el trozo mierda que es.
Así “los que pueden hacer” también deciden darle al acelerador en el “hacen”.
No van a tener huevos de pasar del golpe de estado blando al duro. Pero sí que pueden agitar a sus cachorros y aumentar la violencia. Que han visto que en otros países está funcionando lo de agitar al avispero.
Valiente hijo de puta.
Cuando estaban aun calientes los cuerpos de los fallecidos en el 11 M Aznar escupió sobre los cuerpos de todas las victimas y sus familias intentándole hacer creer a españa que había sido ETA y la única razón era ganar las elecciones .... no se puede ser mierda más desperciable repugnante.
Nunca lo voy a olvidar.
O tendremos que concluir que no deja de ser otro intento más de encizañar por su parte.
Bah, irrelevante lo que diga este personaje, no tiene sangre en las venas, solo bilis, no creo que tenga ni alma por lo que no tengo claro si se le puede llamar ser humano. Ser inhumano seguro.