edición general
4 meneos
15 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Aznar: El Gobierno estará fuera de la ley si no hay elecciones o cuestión de confianza

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía la legitimidad de origen, pero la ha perdido "de ejercicio", y que sin someterse a una cuestión de confianza o a una convocatoria electoral queda "al margen de la ley".

| etiquetas: españa , actualidad , política
3 1 10 K -1 actualidad
17 comentarios
3 1 10 K -1 actualidad
Comentarios destacados:      
Aguarrás #1 Aguarrás
La rata de España dando lecciones. xD
Poco le pasa para el trozo mierda que es.
13 K 139
Priorat #3 Priorat
¿Y en que ley dice eso?
8 K 94
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Lo dice Aznar y él es la ley.
2 K 34
javierchiclana #16 javierchiclana
#3 Está en su cabeza... pero no tiene webs de recopilar apoyos para una moción de censura. :shit:
0 K 14
#2 TOTEMICO
Habló el ser más rastrero de España.
6 K 57
StuartMcNight #5 StuartMcNight
El autor de “el que pueda hacer, que haga” en vista del exito de su peticion en todos los sectores decide dar un pasito más y acusar al gobierno de ser ilegal.

Así “los que pueden hacer” también deciden darle al acelerador en el “hacen”.

No van a tener huevos de pasar del golpe de estado blando al duro. Pero sí que pueden agitar a sus cachorros y aumentar la violencia. Que han visto que en otros países está funcionando lo de agitar al avispero.
2 K 25
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Calla rata!! Que nos metiste en una guerra por hacerte la foto con el presidente de EEUU!!
1 K 23
Andreham #9 Andreham
Anda mira, como cuando nos metiste en una guerra y nos hicieron un atentado porque querías sacarte una foto.

Valiente hijo de puta.
1 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Pinocho Aznar el ex presidente con sangre de españoles en sus manos, dando consejos.
1 K 19
#8 Bravok1
#6 y sangre de miles de niños irakies.
1 K 10
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Y los robos que cometió a todos los españoles el y sus garrapatas del PP
0 K 16
#13 Bravok1
#10 Bueno es que si alguien cree que a Aznar le importaron en algún momento los españoles....debería acercarse al médico a mirarse al deficiencia cognitiva....
Cuando estaban aun calientes los cuerpos de los fallecidos en el 11 M Aznar escupió sobre los cuerpos de todas las victimas y sus familias intentándole hacer creer a españa que había sido ETA y la única razón era ganar las elecciones .... no se puede ser mierda más desperciable repugnante.
Nunca lo voy a olvidar.
1 K 23
Olepoint #15 Olepoint
Esta puta mierda de ser inhumano es responsable de los atentados de los trenes en Madrid, y también de la muerte de 500.000 civiles irakies por apoyar la invasión de un país con mentiras demostradas. ¡¡¡ Cállate la puta boca y haznos un favor al resto de los seres humanos, cuélgate de un árbol por los huevos !!!
1 K 13
fofito #14 fofito
Que lo denuncie ante el juez.

O tendremos que concluir que no deja de ser otro intento más de encizañar por su parte.
0 K 11
tusitala #17 tusitala
No habla de que el PP le haga una moción de censura porque sabe que si se presenta Feijoo de candidato no saldría elegido y legitimaría a Pedro Sánchez. Mejor que Pedro Sánchez se autosacrifique con una cuestión de confianza.
0 K 11
#7 Bravok1 *
Que ha dicho el complice y genocida de la muerte de cientos de miles de niños en irak y responsable de la corrupción española? A ver a ver que dice el pedazo de mierda...

Bah, irrelevante lo que diga este personaje, no tiene sangre en las venas, solo bilis, no creo que tenga ni alma por lo que no tengo claro si se le puede llamar ser humano. Ser inhumano seguro.
1 K 10
#12 pirat
Cuando nadas en una espiral de mentiras y exageraciones, ocurre que todo lo que digas pierde coherencia y se diluye con las anteriores.
0 K 8

menéame