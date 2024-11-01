·
Aznar, contundente con el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que hace con el problema de la vivienda en España: «La encarece»
El expresidente advierte sobre la necesidad de liberalizar suelo y aumentar la oferta de viviendas en nuestro país
aznar
contundente
pedro sánchez
problema
vivienda
españa
encarece
actualidad
15 comentarios
actualidad
relacionadas
#2
concentrado
Con Aznar bajó mucho el precio de la vivienda y todo acabó de forma fabulosa, ¿a que sí?
2
K
54
#10
El_Jevi
#2
yo en aquella época compraba pisos en lugar de cromos de la liga y los cambiaba con mis amigos, que también los coleccionaban. (Es que te tienes que reír)
0
K
6
#1
pepel
*
Está equivocado, lo que hay que hacer es vender la vivienda pública a los fondos buitre.
3
K
52
#3
harverto
*
#1
Y que su niño se lleve comisión, como Dios manda
0
K
10
#6
pepel
*
#3
Hay que ayudar a los yernos, le están dando de comer a tu hija.
0
K
19
#5
Dene
Este "señor" liberalizó el uso de suelo publico y promocionó que los ayuntamientos se financiaran de las recalificaciones para poner menos €€ desde el Estado...... y así nos ha ido con la corrupcion que trajo todo eso.
3
K
36
#9
Supercinexin
*
Atención: habla el miserable durante cuyo mandato la vivienda se disparó de precio como nunca antes y se convirtió literalmente en un bien de inversión, dando lugar a la Burbuja Inmobiliaria que estalló en la siguiente legislatura, y cuya mujer en la Alcaldía de Madrid se dedicó a vender vivienda pública a fondos de inversión estadounidenses uno de cuyos accionistas era su propio hijo.
El ladrón dando lecciones a sus víctimas, como siempre la Derecha.
0
K
19
#7
Rogue
Lo que diga este tipejo repugnante es digno de ignorar
0
K
16
#14
JanSolo
¿Y no fue eso lo que el hizo y acabamos en la crisis hipotecaria que nos costo un rescate a la banca de unos 4000 euros a cada español?
Esta claro que cuando miras el numero de viviendas vacías y/o destinadas a uso turístico se ve que el problema esta en otro sitio llamado especulación y eso si es anticonstitucional.
0
K
14
#4
Kasterot
*
Hablo de putas la tacones.
El señor del bigote que se cree que por hablar lento tiene más razón
Estaría bien que releyese sobre su legislatura sus leyes del suelo y demas
0
K
13
#13
manzitor
Creo que todos tenemos claro que este expresidente, lo mejor que puede hacer, es callar. Pero eso no quita que el problema de la vivienda se soluciona entre otras muchos factores, con suelo para poder edificar. Vivienda pública, medidas para evitar especular con ellas, topes en zonas especialmente agravadas, bonificaciones para determinados casos... y también facilitar que haya oferta privada.
0
K
11
#8
Jotax
Seguro que en cuanto gobierne el PP va a hacer que la vivienda valga menos y vivamos mucho mejor como ya lo han demostrado en el pasado verdad?. Por cierto los miles de millones que se les dio a los bancos cuando los empieza a reclamar a lo mejor ayuda para la vivienda.
0
K
7
#12
yukatan
sobre todo en Madrid la encarece
0
K
7
#11
roca
Primero que explique que son los dos paquetes que le entregaron. Que explique porque esta en los papeles de un pedrastra come niños. Epstein Epstein Epstein Epstein Epstein Epstein Epstein Epstein
0
K
6
#15
gyllega
supongo que no tienen ni que practicar para no sonrojarse....
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
