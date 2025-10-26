edición general
Azcón señala al PSOE tras el incidente del tren en Huesca, pero esta avería es responsabilidad de Ouigo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha arremetido en X contra la gestión del PSOE de los trenes de alta velocidad, a raíz de un nuevo incidente registrado en Huesca este sábado, 25 de octubre. Aludido, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha respondido con otro mensaje en X a Azcón afirmando que el PSOE “no tiene ninguna responsabilidad” y adjuntando el parte del incidente de Adif que indica que se trató de “una avería del autopropulsado” de un tren de Ouigo.

Antes, conviene aclarar los conceptos en discusión: el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, y la operadora privada, Ouigo.
Ya me parece raro que la culpa no sea de Perro Sanxe
#2 Si lo dice uno del PP siempre sera así.
