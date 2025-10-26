Azcón señala al PSOE tras el incidente del tren en Huesca, pero esta avería es responsabilidad de Ouigo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha arremetido en X contra la gestión del PSOE de los trenes de alta velocidad, a raíz de un nuevo incidente registrado en Huesca este sábado, 25 de octubre. Aludido, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha respondido con otro mensaje en X a Azcón afirmando que el PSOE “no tiene ninguna responsabilidad” y adjuntando el parte del incidente de Adif que indica que se trató de “una avería del autopropulsado” de un tren de Ouigo.