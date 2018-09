Una azafata es despedida después de que su novio le pidiera matrimonio en un avión de China Eastern Airlines

Una azafata ha pasado a ser desempleada después de que su novio procediera a pedirle matrimonio en pleno vuelo con el avión lleno. Según informa Asia One, aproximadamente media hora después del despegue, la pareja de la mujer hincó rodilla en la parte delantera del avión y sacó un anillo. Al aceptar esta propuesta, ambos se fundieron en un cálido abrazo y los pasajeros aplaudieron, todo ello queda reflejado en un vídeo que no tardó en convertirse en viral en Youtube. "No sabía que mi novio me lo propondría en este vuelo"