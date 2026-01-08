edición general
Ayuso usará la IA en los colegios para poner deberes y hablar con los padres de migrantes que no conocen el español

En una primera instancia, se pondrá en marcha un asistente inteligente de generación, revisión y mejora de correos electrónicos con el que los profesionales podrán seleccionar textos predeterminados, solicitar propuestas de redacción, así como realizar revisiones ortográficas o de estilo.

Dene
Un poco hasta los webs de que todo lo que hacen se atribuya a la loca sicopata mataviejos...
Tan dificil es poner "La Comunidad de Madrid ...."???
O es que los medios "de comunicacion" están promocionando a la super lideresa llamada a salvar el mundo? Sacan mas su nombre en portada que los periodicos coreanos al gordito
juanac
#5 Lo de "la comunidad de Madrid" se lo reservan para cuando hay algún desfalco tipo mascarillas, quirón, los 7291 que se iban a morir igual, etc.
Daniel2000
#5 Dentro de poco ..

" Ayuso le ha cambiado el horario a la limpiadora del centro de Salud de Vallecas "
Ratoncolorao
Inteligencia y no artificial es lo que necesitan los electores para no volver a votar a esta tiparraca. Porque inteligencia para ella no voy a pedir porque sería imposible.
Daniel2000
#3 Entonces ... ¿ todos van en contra dirección menos tú ?

Azul para el PP, rojo para los que tienen la verdad absoluta  media
LaMinaEnMiPuerta
#11 Cuando es mayoritariamente azul vale todo, pero cuándo es mayoritariamente rojo es ilícito.
juanac
Cómo quedó lo del metaverso en las aulas?
ipanies
#1 En sobres para los de siempre?
concentrado
¿Seguro que la hace para tratar con padre que no saben español, o más bien para contratar profesores que no saben español? Puede sorprender la pregunta, pero ya me he encontrado con enfermeras de residencias de mayores que apenas hablan español.
mcfgdbbn3
Aunque normalmente no esté de acuerdo con Pimpampún, mejor esto que dejar olvidados a los alumnos, aunque lo ideal es que hubiera personal de asistencia para los profesores, padres y alumnos, que traduzcan todo.
Feindesland
#4 Sí, claro, un trductor funcionario para cada idioma en cada colegio. Por supuesto.
Don_Pixote
Yo directamente los educaria con youtube y tiktok
AlexGuevara
Contrato a la empresa de un amiguete al canto....
