Ayuso, tras la reunión con Sánchez: “No hay médicos en España, no nos podemos engañar”

"Faltan médicos y enfermeros. No hay médicos en España, no nos podemos engañar, porque no hay oferta educativa. Necesitamos un plan a cinco o seis años. Tenemos que incentivar que médicos vengan a España". Isabel Díaz Ayuso ha lamentado con estas palabras la ausencia de profesionales sanitarios en nuestro país, en una situación crítica por el avance casi descontrolado del coronavirus.