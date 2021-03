Ayuso, sobre los insultos llamándole loca: "Mi padre falleció de una enfermedad mental, no es agradable"

Si se juntan las iniciales de su nombre y apellidos, se obtienen las siglas 'IDA'. "Las utilizan para insultarme. Es una falta de respeto hacia todas las personas que pasan una enfermedad mental. Mi padre falleció de ello y a una familia como la mía no le es agradable", declara.Ayuso ha explicado que intenta no tomarse estos insultos de manera personal, puesto que su papel político "es el foco de todos". "He visto que cuando a una mujer la quieren amedrentar, la insultan de la misma manera y en forma de turba de todos contra uno", asegura.