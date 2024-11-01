Ayuso reaparece en Madrid tras su viaje a México con la camisa de Mango de 30 euros que ya quieren las mujeres elegantes

Y aunque el acto cultural reunía todas las miradas institucionales de la jornada, el look de Ayuso no ha pasado desapercibido. Fiel a ese estilo sobrio y funcional que suele acompañarla en sus apariciones oficiales, la presidenta madrileña ha apostado por un estilismo sencillo pero muy favorecedor construido alrededor de una camisa de Mango que resume a la perfección una de las grandes tendencias del momento: las rayas diplomáticas.
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Y es que los que critican a ElDiario, Publico, DiaroRed, ... son los que defienden y protegen esta basura, y claro... Como no reirte... Las comparaciones son odiosas.
Ayuso+Mango+La razón
Mi pregunta es: ¿Ayuso cobra dinero por vestir para promocionar marcas?
¿Las marcas pagan a La razón para que siga haciendo campaña activa por Ayuso?
El ciclo es:
Mango financia la razón.
La Razón protege a Ayuso.
Ayuso promociona Mango.
¿Se entiende esto como un pago en especia del PP a las grandes empresas para que estás financien sus medios?
Yo creo que esto es blanqueamiento de dinero diario en servicios vistos y no vistos.