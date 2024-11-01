Ayuso reaparece en Madrid tras su viaje a México con la camisa de Mango de 30 euros que ya quieren las mujeres elegantes

Y aunque el acto cultural reunía todas las miradas institucionales de la jornada, el look de Ayuso no ha pasado desapercibido. Fiel a ese estilo sobrio y funcional que suele acompañarla en sus apariciones oficiales, la presidenta madrileña ha apostado por un estilismo sencillo pero muy favorecedor construido alrededor de una camisa de Mango que resume a la perfección una de las grandes tendencias del momento: las rayas diplomáticas.