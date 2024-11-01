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Ayuso reaparece en Madrid tras su viaje a México con la camisa de Mango de 30 euros que ya quieren las mujeres elegantes

Y aunque el acto cultural reunía todas las miradas institucionales de la jornada, el look de Ayuso no ha pasado desapercibido. Fiel a ese estilo sobrio y funcional que suele acompañarla en sus apariciones oficiales, la presidenta madrileña ha apostado por un estilismo sencillo pero muy favorecedor construido alrededor de una camisa de Mango que resume a la perfección una de las grandes tendencias del momento: las rayas diplomáticas.

| etiquetas: ayuso , mango , la razón , publicidad , ropa
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12 comentarios
1 1 5 K -14 actualidad
A.more #1 A.more
Periodismo de alta costura
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taSanás #7 taSanás
#1 rima con cara dura
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mmlv #10 mmlv
#1 ¡El Pullitzer para Marhuenda!
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ostiayajoder #2 ostiayajoder
La era dorada del periodismo.
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Pertinax #4 Pertinax
#0 Menudo troll. :troll:
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Catapulta #8 Catapulta
#4 ¡Que no! Que es Carademalo el único que puede subir estás cosas? El y su grupito de las portadas? ¿Los K20 de Carademalo? ¡No hombre! xD
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#5 NoMeVeas *
No me cabrea estas noticias, porque demuestran el gusanismo y lamebotismo de Mierduenda . Me cabrea que el duende de mierda este recibiendo una millonada de dinero publico, porque se esta desviando dinero a esto, por este tipo de propaganda que no es ni sutil.

Y es que los que critican a ElDiario, Publico, DiaroRed, ... son los que defienden y protegen esta basura, y claro... Como no reirte... Las comparaciones son odiosas.
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pitercio #9 pitercio
¿Pero qué mierdas esto? Una cosa es la sinergia propagandística y otra el flameo y la saturación.
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Catapulta #6 Catapulta
Me hizo gracia ver el nivel y la combinación de elementos de este artículo.

Ayuso+Mango+La razón

Mi pregunta es: ¿Ayuso cobra dinero por vestir para promocionar marcas?

¿Las marcas pagan a La razón para que siga haciendo campaña activa por Ayuso?

El ciclo es:
Mango financia la razón.
La Razón protege a Ayuso.
Ayuso promociona Mango.

¿Se entiende esto como un pago en especia del PP a las grandes empresas para que estás financien sus medios?

Yo creo que esto es blanqueamiento de dinero diario en servicios vistos y no vistos.
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#12 konde1313
Creo que se debería de empezar a votar todas las noticias de esta señora con el adjetivo que mejor la define: irrelevante.
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reivaj01 #11 reivaj01
Poco reaparece pa lo guapa que es
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Andreham #3 Andreham
Las mujeres elegantes porque llamarlas "las paridoras de los Españoles de Bien" queda feo, que las señoras se creen algo por su marido.
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menéame