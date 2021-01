Ayuso: «He tenido muchísimas campañas de descrédito y no me han aceptado como político»

«Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre», explica.