Ayuso hace las delicias de Vox: “El aborto es el recurso fácil. ¿Que molesta? Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto”

“Yo creo que es mejor que las mujeres que se piensan si acogerse a la vida o al aborto, tengan una oportunidad y no elijan el recurso fácil que pone la izquierda cuando algo les sobra. ¿Molesta? Eutanasia ¿Molesta el bebé? Aborto”, ha señalado la presidenta madrileña. “No he conocido a ninguna mujer que se haya abochornado o arrepentido de tener hijos y sí la he conocido al contrario", ha añadido la dirigente popular, haciendo las delicias de los ultras.