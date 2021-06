Ayuso explica en 'Mi casa es la tuya' por qué cree que Vox no es extremista mientras que Podemos sí

En el espectro de las derechas, el cantante quiso saber las diferencias que tenía el Partido Popular con Vox. Antes de nada, Ayuso puntualizó que ambos tenían cosas en común y que había decidido centrarse en ellas para construir, algo que, según reflexionó, podría estar detrás de su éxito electoral. "No es que esto sea extremo, es un cáncer. Y luego está Vox con sus cosas. No siempre debaten bien, se equivocan a veces, pero eso no significa que los demás sean unos acomplejados. Yo defiendo una derecha más alegre, que se entiende", concluyó.